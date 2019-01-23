Вслед за виллой депутат Милли Меджлиса потерял и должность

Согласно информации, в Азербайджанском экономическом университете упразднена кафедра экономических оценок, которую возглавлял депутат. Информацию об этом журналистам подтвердили в пресс-службе университета.

Вслед за своей роскошной виллой в поселке Новханы депутат Милли Меджлиса Хангусейн Кязымлы потерял и должность.

В сообщении говорится, что по решению научного совета университета, данная кафедра была объединена с другой.

Таким образом, Хангусейн Кязымлы потерял должность начальника кафедры и теперь будет работать в университете в качестве профессора-консультанта.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что депутат четырех созывов Милли Меджлиса, председатель Партии социального благоденствия Хангусейн Кязымлы лишился своей виллы в поселке Новханы, которая была заложена под крупный кредит в Yapı Kredi Bank Azərbaycan.