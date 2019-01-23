Князя убрали, а кум Эльдара Махмудова на месте обновлено
Информация об увольнении замначальника телеканала «Культура» Надыра Ахундова, распространенная рядом СМИ, не соответствует действительности. Об этом haqqin.az сообщили в АзТВ.
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На государственном телеканале АзТВ продолжаются кадровые изменения. Как сообщает издание Qafqazinfo, исполняющий обязанности главы телеканала Ровшан Мамедов уволил замначальника телеканала «Культура» Надыра Ахундова.
Его место занял телеведущий Эмиль Шахзаде.
Издание отмечает, что Надыр Ахундов приходится кумом экс-министру национальной безопасности Эльдару Махмудову и долгие годы считался одним из главных руководителей АзТВ.
Помимо этого, с телеканала уволены главный инженер Князь Мехтиев, начальник кадрового отдела Мансур Байрамов и др.