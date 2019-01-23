Из Москвы в Баку откроют автобусные рейсы
Государственное унитарное предприятие «Мосгортранс» планирует в 2019 году открыть автобусные рейсы из Москвы в Баку, сообщает Интерфакс.
«География маршрутов для пассажиров автостанций постоянно расширяется... В 2019 году планируется запуск рейсов в Баку», - говорится в сообщении ГУП.
Конкретные сроки открытия маршрута в Азербайджан пока не сообщаются.
ГУП «Мосгортранс» — основной в Москве и крупнейший в Европе оператор наземного городского пассажирского транспорта.