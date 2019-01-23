Экс-король Малайзии разводится с «Мисс Москва»

Отрекшийся от престола король Малайзии Мухаммад V разводится с победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает СтарХит со ссылкой на источники.

Отмечается, что малазийский монарх и Воеводина решили развестись из-за "остывших чувств" и частых ссор. В настоящее время представители сторон готовят необходимые документы для начала бракоразводного процесса.

В конце ноября 2018 года СМИ сообщали, что Мухаммад V женился в России на победительнице конкурса «Мисс Москва-2015» Оксане Воеводиной. Ради брака с королем девушка приняла ислам и взяла новое имя – Райхана. Стало известно, что пара ждет ребенка.

В начале января Мухаммад V отрекся от престола. Причины отречения официально не назывались. Некоторые СМИ писали, что отречение короля каким-то образом связано с его женитьбой на Оксане Воеводиной.