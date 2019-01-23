Выгодные бизнес-кредиты от Unibank!
Unibank предлагает бизнес-кредиты по очень выгодной процентной ставке. Бизнес-кредиты от Unibank, которые выделяются в рамках сотрудничества с Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом Азербайджана, служат еще одной поддержкой для развития бизнеса в нашей стране.
Максимальная сумма гарантированных кредитов, выделяемых как юридическим, так и физическим лицам-предпринимателям, составляет 5 миллионов манатов.
Самир Мустафаев, директор департамента развития корпоративного бизнеса Unibank, считает, что эти кредиты создают предпринимателям выгодную возможность для развития бизнеса: «Кредиты, которые выдаются с очень выгодной процентной ставкой, – большая поддержка для бизнеса. Например, если предприниматель получает кредит под 16% годовых, то 10% от годовой процентной суммы кредита будет погашено Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом Азербайджана, оставшиеся 6% будут оплачены клиентом. Возможность получить кредит в манатах на более длительный период (до 7 лет), в зависимости от сферы деятельности, является дополнительным преимуществом для владельцев бизнеса. Любой предприниматель, который имеет ИНН, может подать заявку на этот кредитный продукт».
В чем преимущества быть бизнес-клиентом Unibank:
- выгодные тарифы;
- дистанционное и безопасное управление счетами в любой точке мира;
- бронирование счета в течение нескольких минут;
- выгодный зарплатный проект с бесплатным заказом карт, включая возможность снятия зарплаты из банкоматов всех банков страны абсолютно бесплатно;
- овердрафты на счета;
- минимизация документооборота;
- возможность совершения операций и платежей в терминалах Unibank и еManat;
- грамотные специалисты в сфере корпоративного обслуживания.
Корпоративные клиенты Unibank также могут воспользоваться другими банковскими продуктами и услугами, не приходя в банк. Владельцы бизнеса могут управлять своим бизнесом и счетами круглосуточно, независимо от своего местонахождения посредством Unibank Mobile Business (http://onelink.to/um-business), İnternet Banking и Telegram Bot.
За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу http://www.unibank.az/az/corporate-clients.
Unibank – постоянная поддержка вашего бизнеса!