Выгодные бизнес-кредиты от Unibank!

Unibank предлагает бизнес-кредиты по очень выгодной процентной ставке. Бизнес-кредиты от Unibank, которые выделяются в рамках сотрудничества с Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом Азербайджана, служат еще одной поддержкой для развития бизнеса в нашей стране.

Максимальная сумма гарантированных кредитов, выделяемых как юридическим, так и физическим лицам-предпринимателям, составляет 5 миллионов манатов.

Самир Мустафаев, директор департамента развития корпоративного бизнеса Unibank, считает, что эти кредиты создают предпринимателям выгодную возможность для развития бизнеса: «Кредиты, которые выдаются с очень выгодной процентной ставкой, – большая поддержка для бизнеса. Например, если предприниматель получает кредит под 16% годовых, то 10% от годовой процентной суммы кредита будет погашено Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом Азербайджана, оставшиеся 6% будут оплачены клиентом. Возможность получить кредит в манатах на более длительный период (до 7 лет), в зависимости от сферы деятельности, является дополнительным преимуществом для владельцев бизнеса. Любой предприниматель, который имеет ИНН, может подать заявку на этот кредитный продукт».