В Грузии пройдут масштабные учения НАТО
Не менее 17 стран — членов НАТО примут участие в крупных военных учениях в Грузии, намеченных на март 2019 года, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.
По словам Столтенберга, цель совместных тренировок — повышение оперативной совместимости сил. Кроме этого, целью учений станет "отправка сигнала" об усилении сотрудничества Грузии и Альянса.
Секретариат НАТО пока не уточняет окончательного состава участников учений и количество задействованной для этого военной техники.
В рамках подготовки учений Столтенберг посетит Грузию лично.