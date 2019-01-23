Расим Агаев 12:39

2019 год в Армении был встречен без привычного энтузиазма – впервые после того как в 1988 году заурядный публицист позднесоветского покроя, бывший собкор «Литгазеты» Зорий Балаян провозгласил начало новой эры в истории армянства - эры независимости (прежде всего от Москвы) и создания новой Армении – от Каспийского моря до Черного. После «революционных» перемен в Армении З.Балаян перебрался в Италию, где живет в собственном особняке, мало интересуясь судьбой своей родины.

А обращение армянского премьера Н.Пашиняна к народу оказалось лишенным былого оптимизма. «Нашей главной задачей в 2019 году будет экономическая революция и то, чтобы сделать ее результаты все более заметными. Но следующий год тоже не станет кульминацией наших побед: не потому, что наш полет будет низким, а потому, что наши национальные и государственные амбиции будут выше, еще выше, все выше и выше». Армянский тупик Итак, опять революция, опять обещания, опять слова, слова, пустые слова. К такому словоблудию не прибегали даже африканские лидеры,вдруг пожелавшие построить в своих странах социализм. Люди везде и всюду ждут от политических лидеров конкретной и эффективной программы действий по улучшению жизненных условий, а тут ничем не подкрепленные обещания подниматься все выше и выше (!) И это при том, что социально-экономическая ситуация в стране удручает даже на фоне общего упадка в пределах постсоветского пространства. Увы, на это указывают многие реалии армянской действительности. Примерно 30% жителей Армении находятся за чертой бедности. Нищающие крестьяне устремляются в город, и, не найдя в Ереване своего счастья, убывают кто куда может: в западные страны, но большая часть оседает в России. И тут трудно винить простой люд. Не дождавшись обещанного повышения благосостояния от Левона Тер-Петросяна (1991-1998 гг.), Роберта Кочаряна (1998-2008 гг.), Сержа Саргсяна (2008-2018 гг.) армяне, еще вчера дружно устремлявшиеся на Театральную площадь, так же дружно теперь бегут к друзьям, знакомым и родственникам в диаспоре. Большинство армян живут вне, хотел было написать исторической родины, но где она – историческая Армения: в Турции, России, на Западе (?).

Из примерно 11 с лишним миллионов разбросанных по миру армян примерно 8.140.500 – проживают за пределами Армении. Остальные – примерно около трех миллионов являлись, согласно официальным данным, гражданами Республики Армения. Разрыв между городом и деревней остается насущной проблемой для страны, где почти 40% населения - сельчане. Рабочих мест не хватает, все мечтают выехать на заработки за рубеж. Их переводы домой — важнейшая часть экономики страны: в 2017 году они составили что-то около 14,1% ВВП, сократившись с 18,7% в 2013 году. Традиционно до 80% общего объема денег приходили из России, и благодаря им населению удавалось как-то сводить концы с концами. Увы, экономический спад в России прикрыл и эту отдушину. Последние пять лет наблюдается резкое — на 56% — 65% сокращение денежных поступлений извне. Перед простым людом вновь – в который уже раз за постсоветские годы встал знакомый до боли вопрос: Куда идти? Трагикомичность ситуации заключается в том, что Армения едва ли не первой в горбачевском СССР выступила за упразднение Советского Союза, заявляя, что вне общего советского дома народам будет лучше жить и строить свое счастливое будущее. И это при том, что все о чем столетиями мечтало армянство: территория и ее целостность, развитая экономика, достаточно высокий уровень жизни населения – оно обрело благодаря советской власти.

Научный сотрудник Левон Тер-Петросян, возглавивший местную национал-демократию с началом перестройки, воспринимался всей Арменией как личность, которая вроде бы знала, что ответить на вопрос, который и поныне не дает покоя армянам: куда идти? Помнится сам Михаил Сергеевич Горбачев при встрече с ним в тогдашнем советском парламенте счел нужным обратиться именно к нему: «Что же нам делать?» И тут стало ясно, что лидер армянской демократии по данному вопросу знает не больше, чем Эльчибей в соседнем Азербайджана или Гамсахурдия в Грузии и Лужков с Горбачевым в Москве. То, что Тер (так московские деятели в частных беседах называли армянского лидера) не нашелся, что сказать в то смутное время по волнующему весь Союз вопросу понять можно. Л.Тер-Петросян, как его многочисленные сторонники, да, впрочем, и противники, что особенно интересно, понимали демократизацию как уникальное прикрытие общенационального проекта – практической реализации планов по созданию «Великой Армении». Беда, точнее трагедия Армении заключается в другом. А именно в том, что пришедшее на смену Теру новое поколение лидеров знает не больше его. Независимость вроде бы обретена, а что с нею делать – никто не знает. Куда идти и что делать? Спорам политиков по данным вопросам не видно конца. Общее недовольство политическим классом недавно очень точно выразил армянский композитор и певец Рубен Ахвердян, сказавший, что Ким Кардашьян (американская звезда реалити-шоу) «своей попой сделала для Армении больше, чем все политические партии вместе взятые». В журналистских кругах Еревана не без ехидства распространили это сравнение и на «президентскую рать». И не без оснований. Начиная с 1991 года (более четверти века!) Арменией правили президенты, в апреле 2018 года Армения перешла к парламентской форме правления, в результате вся система исполнительной власти сосредоточилась в кабинете премьер-министра, которым в мае того же года стал ныне действующий Никол Пашинян…

Ни один из них не то, что не выразил даже капли сомнения в правильности пути захвата азербайджанских территорий и их последующего насильственного присоединения к Армении. Одной из причин нежелания освободить оккупированные территории, и тем отрыть дорогу к переговорному процессу и далее к миру является, между прочим, откровенная разграбление полезных ископаемых в Кельбаджарском и других районах Азербайджана. Между прочим, опьяненные результатами военного вторжения и откровенным присоединением целой области – НКАО армянские радикалы еще во времена президентства Л.Тер-Петросяна открыто писали, мол, в свое время руководство СССР допустило серьезную ошибку передав Азербайджану огромные залежи полезных ископаемых - нефти, газа, золота, серебра и много чего другого, например, урана. И вот, мол, настало время устранить эту несправедливость… Русский выбор В политическом мышлении армянства с той поры мало что изменилось. Разговоры о мирных переговорах – не более чем прикрытие продолжающегося грабежа недр оккупированных территорий. Однако изменились международные обстоятельства: союзнически отношения с Россией встали непреодолимой стеной на пути к Западу являющегося главной целью внешнеполитической стратегии новой Армении. Пашинян и другие открыто говорят между собой, что Россия им нужна как щит от азербайджанской и турецкой экспансии. И Москва, кстати, всегда была восприимчива к этой армянской версии трактовки непрекращающегося конфликта. Разумеется, до той поры, пока в стране не обозначится военное присутствие НАТО. Было бы большой наивностью предполагать, что в Москве не ведают о политическом двуличии армянского союзника. Ничего с этим не поделаешь – таков русский выбор и он был сделан не вчера и не сегодня. Однако Москве следовало бы не забывать и старую политическую истину: дружба или союз ценой предательства - сомнительное предприятие. Армяне клялись в дружбе и верности туркам еще во времена, когда в Москве о выходе к морям даже не мечтали. Слишком многое указывает на то, что нынешняя Россия в глазах армянства с его привязанностью к Западу является таким же политическим бременем, каким стала когда-то Турция. «Правительство Армении оказалось между молотом — глубокой зависимостью от России - и наковальней - растущими сомнениями общественности в ее намерениях»,- считают некоторые аналитики на Западе, которые никак не могут понять природу живучести пророссийских настроений в Армении. Между тем Армения сыграла свою зловещую роль на этапе разрушения СССР. В этом же качестве она сейчас может понадобиться Западу в его противостоянии с путинской Россией. Ничего нового для армянства в этой ситуации нет. В Париже можно говорить об особом месте армянской общины, а в Первопрестольной без конца напоминать о влиятельном на Западе армянском лобби…