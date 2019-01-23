Пока грузинские христиане молчат, мусульмане поздравили украинцев с автокефалией

«На протяжении веков украинская церковь была под влиянием России. Автокефалия - это большое достижение для всех украинцев, независимо от их веры, и важный шаг на пути освобождения от имперского влияния», - сказал Гаджиев.

Представитель грузинских мусульман также прокомментировал журналистам молчание Грузинской православной церкви (ГПЦ) по поводу автокефалии УПЦ. «Россия не признает независимости церквей на оккупированных территориях в Абхазии и Южной Осетии, поэтому предельная осторожность Грузинской патриархии в вопросе признания автокефалии украинской церкви вполне понятна», - считает М.Асадов.

По мнению же грузинского политолога Вахтанга Маисая, позиция мусульман Грузии по автокефалии УПЦ является независимым мнением части верующих Грузии. Официальная позиция грузинского Синода будет озвучена на собрании, которое состоится в конце января. По всей видимости, за это время свою позицию выскажут и другие православные церкви мира.

«Исторически так сложилось, что отношения между ГПЦ и Русской православной церковью (РПЦ) далеко не всегда были безоблачными. В случае поддержки независимости украинской церкви, РПЦ может предпринять контрдействия. К примеру, Россия может объявить автономными церкви в Абхазии и Южной Осетии или организовать, так сказать, религиозный «Крымнаш», объявив эти церкви собственной епархией. Но для того, чтобы легализовать присоединение грузинских церквей на оккупированных территориях, РПЦ придется получить добро от мировых православных церквей, в том числе Константинопольского патриархата, который русская церковь сейчас обвиняет в пособничестве расколу», - отметил Маисая.

Эксперт напомнил, что c 1811-го до марта 1917 года грузинская церковь входила в состав Русской православной церкви. В этот период происходила происходили русификация церквей, грубые нарушения канонических правил, расхищение церковного имущества. В частности, в Грузии были запрещены богослужения и преподавание в духовных училищах на грузинском языке, осуществлялись репрессии в отношении грузинских священнослужителей и др.