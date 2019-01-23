Януковича признали виновным в госизмене

Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене, а также в пособничестве в изменении границы страны и ведении войны, сообщает «Медуза».

В приговоре сказано, что вина Януковича доказана. Обвинение просило приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы. Приговор был вынесен заочно, так как бывший президент находится в России.

Сам Янукович называл дело сфабрикованным и политически мотивированным и ни разу не выступил в заседании.

После смены власти в Украине в 2014 году Виктор Янукович сбежал в Россию. Его обвинили в том, что он попросил Москву ввести войска в Украину, что привело к присоединению Крыма к России.