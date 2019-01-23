Чавушоглу: У Москвы и Анкары разные позиции по будущему Асада

Турция и Россия имеют одинаковые позиции по сирийскому урегулированию, за исключением вопроса о пребывании у власти президента Сирии Башара Асада, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала Ahaber.

"Шаги по формированию конституционной комиссии в Сирии мы предпринимаем вместе с главами МИД РФ и Ирана. Россия и Турция находятся в согласии по поводу политического решения кризиса в Сирии, за исключением вопроса с Асадом. Для нас человек, который стал причиной смерти миллионов людей, не может стать фигурой, которая объединит страну. Мы считаем, что он должен уйти", - заявил Чавушоглу.

Глава турецкого МИД также проинформировал, что "будет связываться с главами МИД России и Ирана Сергеем Лавровым и Джавадом Зарифом, чтобы в самом скором времени организовать заседание конституционного комитета Сирии".