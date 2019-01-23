Россия предостерегла США от военного вмешательства в Венесуэле
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о том, что Россия предостерегает США от военного вмешательства в Венесуэле, так как это привело бы к катастрофическим последствиям, передает РЕН ТВ.
По словам С.Рябкова, это привело бы к подрыву модели развития Латинской Америки.
Рябков напомнил, что одним из элементов самоидентификации стран в Латинской Америки является «единство в многообразии».
Напомним, что накануне спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США».