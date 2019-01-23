Азербайджан и Иран начинают производство Khazar Peugeot

Совместный иранско-азербайджанский автомобильный завод AzerMash-IKCO в середине февраля начнет производство автомобилей Peugeot в Нефтчалинском индустриальном парке. Об этом сказал председатель правления AzerMash Эмин Ахундов, сообщает Iran.ru со ссылкой на Mehr News.

AzerMash-IKCO, годовой объем производства которого составляет 10 000 автомобилей, на первом этапе будет производить 6000 автомобилей. Ожидается, что предприятие будет ежегодно экспортировать 2000 автомобилей. На предприятии будет заняты 300 человек.

На начальном этапе будут выпущены две модели автомобиля Khazar - Khazar SD и Khazar LD, подчеркнул Ахундов, добавив, что "базовая цена для Khazar SD составит 16 000 манатов ($9 384), для Khazar LD - 18 000 манатов ($10 557)".

Iran Khodro и дочерняя компания ООО AzerMash AzEuroCar в августе 2016 года подписали соглашение о создании совместного автомобильного завода в индустриальном парке Нефтчала. Общая стоимость проекта оценивается в 14,08 млн долларов. Азербайджан инвестировал 75 процентов средств, Иран - 25 процентов.