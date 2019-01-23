Синоптики о погоде на завтра

В Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Временами усиливающийся ночью и утром юго-западный ветер вечером сменится на умеренный северо-западный.

В пятницу на территории Азербайджана сохранится умеренная погода, местами возможны осадки, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на полуострове ночью составит от одного до пяти градусов тепла, днем воздух прогреется до 8-13 градусов, в Баку ночью от трех до пяти, днем 10-12 выше нуля.

Атмосферное давление на уровне 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра также в основном без осадков, однако утром в некоторых западных районах возможны дожди. Местами туман. В горах прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.