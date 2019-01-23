Переворот в Венесуэле обрушил акции «Роснефти»

Политический кризис в Венесуэле обвалил акции «Роснефти», которая реализует пять проектов по разведке и добыче нефти в Венесуэле с национальной нефтекомпанией Petroleos de Venezuela SA (PdVSA), сообщает «Интерфакс».

Согласно информации, стоимость бумаг «Роснефти» упала на Московской бирже на 2,4% - до 409,7 рубля, минимум сделок составил 406,7 рубля (минус 3,1%), Таким образом, цена акций компании откатилась к уровням месячной давности.

При этом директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко не исключает, что «Роснефть» в случае неблагоприятного развития политической и экономической ситуации в Венесуэле может недополучить предоплату, которая еще не была ей возвращена в объеме около $3 млрд, отмечает РИА Новости.

В настоящее время улицы Каракаса охвачены протестами против президента Николаса Мадуро. Ранее спикер парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо объявил себя президентом страны. О его поддержке заявили США и некоторые другие страны.