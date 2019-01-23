Почему Ильхаму Алиеву нужен генплан города Баку

Мурад Самедов 13:58

За последние два десятилетия столица Азербайджана стремительно преобразилась, однако одновременно росло и население столицы, что прибавляло к пока не полностью изжитым прежним новые инфраструктурные и жилищно-коммунальные проблемы. К тому же, по мнению экспертов и многих жителей города, с кардинальным, но неконтролируемым, фактически сумбурным обновлением Баку потерял свой складывающийся веками, присущий только ему облик.

Некоторое время назад на страницах haqqin.az были опубликованы критические заметки специалиста в области градостроительства, доктора искусствоведения профессора Эльчина Алиева, которые иначе как криком души искренне переживающего за свой город коренного бакинца не назовешь. Среди непростительных недостатков новой застройки известный архитектор называет несоответствие нынешнего городского строительства современным канонам мировой архитектуры, безвкусную хаотичность, которая разрушает историческую преемственность, уникальную архитектуру города. Наряду с этим автор отмечает, что в годы независимости в Баку появились такие шедевры выдающихся мастеров мировой архитектуры, как Центр Гейдара Алиева знаменитого зодчего современности Захи Хадид, комплексы Alov Qüllələri, являющиеся проектом Heerim Architects, башни SOCAR и AzərSu, спроектированные специалистами архитектурного бюро HOK International, комплекс Port Baku Чапмена Тейлора, Музей ковра Франца Янса и Вальтера Мари, Конгресс-центр Вольфа Прикса из проектного бюро Coop Himmelbay, проект Белого города, разработанный архитекторами Atkins Architects, новое здание Международного аэропорта, спроектированное компанией ARUP İnternational. Вместе с тем, как бьет в набат архитектор, в Баку практически нет примечательных проектов отечественных архитекторов, которые в большинстве своем заняты копированием архитектурного стиля прошлого. Еще одна проблема современного Баку, по мнению Эльчина Алиева, заключается в том, что в городе исторически, столетиями происходила нарушенная ныне амфитеатровая застройка, когда стоящие вблизи моря здания корректно не закрывали панораму соседним постройкам, расположенным позади.

Почему у нас не было генплана? И у всех этих вопиющих недостатков, утверждает бакинский архитектор, общий корень – отсутствие генплана города, вследствие чего и велась хаотическая застройка. Каждый строил, как хотел и на что хватало денег. В одном из своих интервью другой известный азербайджанский архитектор - Эльбай Касимзаде отмечал, что в истории Баку ХХ века неоднократно составлялся генеральный план города, и поскольку развитие города централизованно планировалось государством, это не составляло проблем и было очень удобно. Однако с появлением в стране рыночных отношений, частной собственности, чего в советское время не было, руководствоваться тем генпланом, который имелся, стало практически невозможно. Требования советского генплана входили в противоречие с интересами владельцев недвижимого имущества, которое, в силу прежних проектов, должно было либо сноситься, либо трансформироваться. Механизма регулирования данной проблемы не существовало. Стоит отметить, что последний утвержденный генплан Баку был подготовлен в 1987 году. Затем в разные годы были разработаны проекты «Плана регионального развития Большого Баку» и «Плана зонирования и использования территории города Баку», которые выдавались за полноценные генпланы, но таковыми не являлись.

Так что же такое на самом деле генплан города, и какую задачу он преследует? По сути, это документ стратегического планирования градостроительного развития города, требующий утверждения на законодательном уровне. У него есть две ключевые задачи: установить требования и регламенты к развитию градостроительного каркаса города (требования к высотности, плотности, развитию общественно-деловых центров и т.д.), а также технически спланировать конкретные параметры и проекты инфраструктурного развития: коммуникаций, инженерной подготовки территории, рекультивации, развития основной транспортной инфраструктуры и пр. Иными словами, это законодательный документ развития города, которому должны следовать все государственные учреждения и ведомства. Так почему же нужен генплан?! Баку, по заключению специалистов, нужен генплан для дальнейшего территориального, экономического и инфраструктурного развития и обеспечения комфортной городской и инвестиционной среды города. Он должен быть ответом на ряд остро стоящих перед городом вызовов, в частности субурбанизации и неэффективного использования масштабных городских территорий, занятых хаотичной и неконтролируемой застройкой, а также несбалансированного развития города, которое сейчас характеризуется истончением социально-экономической роли поселков.

Кроме того, генплан должен урегулировать проблему увеличивающейся разницы между темпами строительства и инфраструктурным обеспечением, а также низкой готовности инфраструктуры города к чрезвычайным ситуациям. Необходимо решить и проблему с ростом уровня автомобилизации и ограничения пропускной способности в центре города и на магистралях. Нужно что-то делать и с наследием индустриальной эпохи, нанесшим значительный урон экологическому состоянию города. Проблем и вызовов перед городом на самом деле куда больше, перечислены лишь главные из них. Этот вопрос обсуждался в самых высоких правительственных кабинетах, и в июне 2018 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по подготовке Генерального плана города Баку. Первоначально глава государства выделил Государственному комитету по градостроительству и архитектуре 4 миллиона манатов. Эти средства должны быть потрачены на привлечение авторитетной международной консалтинговой компании для организации подготовки генерального плана. Вскоре для организации этого процесса в соответствии с международными стандартами и разработки генплана города на основе наиболее успешного глобального опыта в качестве консультанта была привлечена компания Boston Consulting Group (BCG). Отметим, эта компания входит в так называемую «Большую тройку» компаний, оказывающих услуги по стратегическому консалтингу. Отметим, что 23 января в Давосе состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом и генеральным директором компании The Boston ConsultingGroup Ричем Лессером. На встрече Ильхам Алиев выразил удовлетворение деятельностью компании The Boston Consulting Group в Азербайджане. Глава государства отметил, что сотрудничество с различными государственными и частными компаниями Азербайджана, поддержка бизнес-среды будут продолжаться и впредь.

Предполагается, что процесс разработки генплана Баку будет состоять из двух этапов. Первый из них уже успешно завершен, и в настоящее время объявлен открытый тендер для привлечения компании, обладающей международным опытом в сфере градостроения. На первом этапе эксперты Госкомитета градостроительства и архитектуры совместно с BCG изучили проекты «Плана регионального развития Большого Баку» и «Плана зонирования и использования территории города Баку», которые были разработаны в предыдущие годы. В заявлении Государственного комитета градостроительства и архитектуры отмечалось, что при подготовке этих градостроительных документов не был обеспечен полный сбор требуемой информации, не оценена ее актуальность, не обеспечена связь этих планов с земельным кадастром и допущена неточность в ряде других вопросов. Вместе с тем часть данных документов может быть использована при подготовке генплана Баку. Параллельно с этим на первом этапе было изучено мнение соответствующих органов исполнительной власти, общественных организаций, местных экспертов и жителей города (посредством соцопроса – ред.) о перспективных направлениях развития города. Основываясь на передовом международном опыте и современных тенденциях в этой сфере, был сформирован концептуальный подход к проекту дальнейшего развития главного города страны. Вопросы есть, ответа нет При анализировании международного опыта был изучен градостроительный подход и варианты территориального зонирования различных городов мира, таких как Лондон, Торонто, Вена, Дубай, Копенгаген, Париж, Прага, Доха, Москва… Каким будет новый генплан Баку? Ответа на этот вопрос пока нет. Но, основываясь на подготовленном предварительном документе - Концепции развития города Баку, некоторые выводы можно сделать уже сегодня. Именно в ней определены приоритеты будущего развития города.

Во-первых, речь идет о восстановлении и модернизации структуры или так называемой ткани города, которая обеспечит устойчивое и уверенное развитие столицы. Во-вторых, это повышение комфортности проживания, а также обеспечение жизнеспособности и эффективности используемых территорий для будущих поколений, в-третьих, насыщение культурной жизни, сохранение исторического наследия, бережное отношение и развитие архитектурно-исторического облика города. И наконец, не менее важный пункт – ответственный и сбалансированный переход экономики города в новую постиндустриальную стадию. В настоящее время в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре достигнуто понимание направлений работы по каждому из этих приоритетов и видение целевых показателей, с помощью которых в будущем можно будет замерять изменение ситуации. Согласно Концепции развития города Баку, важными решениями должны стать сокращение доли загрязненных территорий, обнуление сбрасываемых в неочищенном виде сточных и канализационных вод. Необходимо сформировать видение того, на чем город будет зарабатывать в постиндустриальную эпоху, как и каких инвесторов/туристов привлекать. В качестве одного из примеров предлагается ставка на развитие креативных индустрий, формирование современной системы развития этого направления в Баку. Еще один вектор – выстраивание эффективных торговых связей между городскими и сельскими районами, в том числе обеспечение связи с производственно-сбытовыми цепочками и рынками, сопровождение сортировки, упаковки и маркетинга местной продукции.