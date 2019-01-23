Экс-премьера Шотландии обвинили в секс-домогательствах

Полиция Шотландии арестовала бывшего премьер-министра Алекса Салмонда, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к двум женщинам несколько лет назад, пишет британская The Guardian.

Сегодня Салмонд предстанет перед судом на слушаниях о залоге.

Алекс Салмонд занимал пост премьер-министра Шотландии с 2007 по 2014 год, лидер левоцентристской Шотландской национальной партии, выступающей за независимость региона. Ушел в отставку на следующий день после референдума, на котором шотландцы высказались за то, чтобы остаться в составе Великобритании. С 2017 года ведет авторскую передачу на канале RT.