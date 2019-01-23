Кремль о судьбе Мадуро и нефти

"Господин Мадуро является легитимным главой Венесуэлы, поэтому пока такой вопрос мы считаем неуместным", - сказал Песков.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро является легитимным правителем республики, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готова ли Москва предоставить Мадуро политическое убежище, если он его попросит, передает Интерфакс.

Он также отметил, что Венесуэла не обращалась к России с просьбой об оказании какой-либо помощи в связи с обострением политической ситуации в стране. На вопрос, будет ли такая помощь оказана в случае обращения, представитель Кремля сказал: "Здесь эвентуальные рассуждения вряд ли уместны".

Пресс-секретарь главы российского государства подчеркнул, что Россия считает незаконной попытку узурпации власти в Венесуэле со стороны оппозиции: "Попытку узурпации верховной власти в Венесуэле мы считаем противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права... Самым внимательным образом отслеживаем развитие событий в Венесуэле, мы весьма обеспокоены заявлениями, которые не исключают какое-либо вмешательство извне, третьих стран в развитие событий, во внутренние дела Венесуэлы".

В Кремле также считают преждевременным говорить о влиянии ситуации в Венесуэле на нефтяные рынки.

"Пока преждевременно об этом говорить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как отразится на мировом рынке нефти возможное решение США объявить эмбарго на экспорт нефти из Венесуэлы.