Кремль о судьбе Мадуро и нефти
Президент Венесуэлы Николас Мадуро является легитимным правителем республики, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готова ли Москва предоставить Мадуро политическое убежище, если он его попросит, передает Интерфакс.
"Господин Мадуро является легитимным главой Венесуэлы, поэтому пока такой вопрос мы считаем неуместным", - сказал Песков.
Он также отметил, что Венесуэла не обращалась к России с просьбой об оказании какой-либо помощи в связи с обострением политической ситуации в стране. На вопрос, будет ли такая помощь оказана в случае обращения, представитель Кремля сказал: "Здесь эвентуальные рассуждения вряд ли уместны".
Пресс-секретарь главы российского государства подчеркнул, что Россия считает незаконной попытку узурпации власти в Венесуэле со стороны оппозиции: "Попытку узурпации верховной власти в Венесуэле мы считаем противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права... Самым внимательным образом отслеживаем развитие событий в Венесуэле, мы весьма обеспокоены заявлениями, которые не исключают какое-либо вмешательство извне, третьих стран в развитие событий, во внутренние дела Венесуэлы".
В Кремле также считают преждевременным говорить о влиянии ситуации в Венесуэле на нефтяные рынки.
"Пока преждевременно об этом говорить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как отразится на мировом рынке нефти возможное решение США объявить эмбарго на экспорт нефти из Венесуэлы.