Переворот в Венесуэле вызвал панику на рынке нефти

Стоимость нефти растет сегодня днем на рисках введения новых санкций США в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Это может произойти на фоне развития политического кризиса в Венесуэле, сообщает РИА Новости.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,25% - до $61,29.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,3% - до $52,78 за баррель.

Венесуэльское подразделение Reuters на своей странице в Тwitter сообщило, что администрация президента США предупредила американские нефтяные компании о намерении ввести нефтяные санкции против Венесуэлы уже на этой неделе, если политическая ситуация в стране будет ухудшаться.