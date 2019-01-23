Лукашенко: Белорусы, украинцы и русские никому не нужны...

Белорусы, украинцы и русские обречены быть вместе, потому что нигде и никому не нужны, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Новосибирской области РФ Андреем Травниковым, пишет Интерфакс.

"Помните, мы обречены быть вместе. Это будет долгий путь, если мы порвем наши отношения. Мы все равно будем вместе. Так же и Украина", - сказал Лукашенко.

"Мы славяне, и мы должны жить вместе. И будем жить. Мы никому нигде не нужны. Об этом говорит вся наша история", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава белорусского государства также высказался по поводу мнения, что "Россия в значительной степени поддерживает или даже кормит Беларусь". По его словам, еще со времен СССР Беларусь выполняла роль финишного производства, своего рода сборочного цеха, закупая в России сырье и комплектующие.