Активные участники, к примеру, Facebook, отмечают, что в связи с политическими процессами в этой латиноамериканской стране погашение этого "кредита" станет невозможным.

Комментируя агентству Turan эти слухи, заведующий сектором по связям с общественностью Министерства финансов Маис Пириев сказал, что информация о предоставлении Азербайджаном Bенесуэле государственного кредита на 500 млн долларов является "необоснованной и вымыслом".

Напомним, в октябре 2016 года в Азербайджане с официальным визитом побывал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

23 января Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы и принес присягу. Он заявил, что будет исполнять обязанности главы государства при поддержке вооруженных сил, чтобы провести свободные выборы. Его полномочия признал Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия отказалась это сделать.

После этого избранный президент Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота. Он разорвал все дипломатические отношения с американским правительством и дал представителям страны 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу.