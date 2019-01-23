В России впервые показали ударный беспилотник-невидимку
В интернете появилась фотография, на которой, предположительно, запечатлен новый российский ударный беспилотник С-70 «Охотник», сообщает «Российская газета» со ссылкой на одного из пользователей Twitter.
Издание отмечает, что в данный момент дрон проходит подготовку к первому испытательному полету.
«Охотник» будет обладать радиолокационной малозаметностью и сможет применять высокоточное оружие. Вес беспилотника составляет около 20 тонн, максимальная скорость полета превышает 1000 км/ч.
В обсуждении фотографии в Twitter отмечается, что «Охотник» внешне похож на американский палубный БПЛА Х-47В.