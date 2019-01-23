Мир постепенно признает новую власть в Венесуэле

"Албания признает Хуана Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы. От лица народа Албании желаю Гуаидо и смелым венесуэльцам успешно избавиться от незаконной власти, которая превратила их страну в ад для своего собственного народа", - написал Рама.

Отметим, что накануне спикер Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. К настоящему времени статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали США, Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия.