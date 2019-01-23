Азербайджанцы променяли Голливуд на «Бозбаш Пикчерс»

Джейхун Наджафов 16:45

В минувшем году азербайджанские кинозрители отдавали предпочтение фильмам, снятым местными коммерческими студиями. Особой же популярностью пользовались комедии. По заверению руководства сети кинотеатров Park Cinema, в тройке рекордсменов кассовых сборов фильмы местных киностудий «Qız qaçırma», «Ağ tük» и «Milionluq quş». В Сinema Plus haqqin.az также сообщили, что больше всего зрителей собрали отечественные кинокомедии «Kəklik otu», «Bir xalanın sirr», ну и турецкая «Delixa 2». О преимущественном выборе своих, азербайджанских фильмов свидетельствует и то, что победителями по посещению в киноцентре «Низами» стали картины «Qız qaçırma», «Ağ tük» и только одна турецкая – «Hadıbe oğlum».

Примечательно, что в этом году, как и прошлогоднем топе отечественных зрительских предпочтений, нет ни одного голливудского, европейского или российского кино. Все рекордсмены проката - продукция «Бозбаш Пикчерс» и подобных ей компаний. Депутат Милли Меджлиса Эльмира Ахундова усматривает в этом положительную тенденцию. По всей видимости, наш зритель устал от иностранных фильмов, сюжет которых далек от их забот и хлопот, считает она. «Людям надоели фильмы про теракты, наводнения, насилие и пр. Они приходят в кинотеатр, чтобы расслабиться, посмеяться, пусть даже над низкопробными шутками. Наш новый зритель в большинстве своем из провинции. Он, возможно, не видел голливудское или европейское кино. Но мы не можем его осуждать за предпочтения. Другое дело, что отечественные студии могли бы снять те же комедии на более высоком уровне. Такие фильмы, которые мы смотрели в нашем советском прошлом. К примеру, комедии Гайдая и других знаменитых режиссеров. Когда-нибудь мы придем к этому, а пока никого не стоит осуждать. По крайней мере, если голливудские фильмы выше по качеству, то по смыслу никак не выше наших нынешних комедий. В американских картинах обычно одно и тоже: «борьба добра со злом», внеземные цивилизации и пр. Надоело все это! Люди просто пресытились этими фильмами, поэтому хорошо, что они идут смотреть наши комедии. Это кино про нашу жизнь, там наш своеобразный юмор, национальные особенности. Нашему зрителю отечественные комедии всегда будут предпочтительней, чем голливудские фильмы», - уверена депутат.

Сама Эльмира ханум, как выяснилось, за последнее время не смотрела ни одного голливудского фильма и не собирается смотреть. «Я смотрю только мультфильмы или качественные российские сериалы, такие как «Оттепель», «Екатерина» и другие», - призналась она. А вот заслуженный деятель искусств, народный артист Азербайджана режиссер Рамиз Гасаноглу настроен не так благодушно и абсолютно убежден, что популярность низкосортных комедий - признак глубокого упадка вкусов. «Скатывание в безвкусицу произошло не за один день. Это происходило постепенно, из года в год. После развала прежней советской системы, предусматривавшей подготовку кадров для национального кино, другой системы построено не было. За исключением двух телеканалов - AzTv и Medeniyyet все остальные телестудии пестуют именно такого зрителя. Вот они-то и демонстрируют дешевую рекламу и такого рода отечественные фильмы. Во главу угла поставлены коммерческие интересы. Сфера национального кино полностью отдана на откуп сомнительным людям, которые пишут сценарий, снимают низкосортные фильмы. И в этом нет никакой вины актеров, которым надо что-то зарабатывать на жизнь. Они играют то кино, которое им дали. А ведь есть очень неплохие актеры», - сожалеет он.