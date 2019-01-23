Станислав Тарасов: «В июне Армения уступит Азербайджану несколько районов»

Российский политолог Станислав Тарасов выступил с сенсационным заявлением в армянских СМИ. Комментируя последнюю встречу президента И.Алиева с премьер-министром Армении Н.Пашиняном, российский политолог заявил изданию 168 ЖАМ, что в июне 2019 года Армении придется уступить несколько районов Азербайджану.

«Несмотря на утверждения, что детали не обсуждаются, мы взрослые люди и прекрасно понимаем, что если нет конкретного предмета для разговора, то говорить не о чем. В последние месяцы этот процесс – встречи, которые длятся часами – показывают, что идут серьезные обсуждения, идет «торг» вокруг конкретного проекта, он на столе переговоров», - утверждает Станислав Тарасов.