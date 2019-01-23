Станислав Тарасов: «В июне Армения уступит Азербайджану несколько районов»
Российский политолог Станислав Тарасов выступил с сенсационным заявлением в армянских СМИ. Комментируя последнюю встречу президента И.Алиева с премьер-министром Армении Н.Пашиняном, российский политолог заявил изданию 168 ЖАМ, что в июне 2019 года Армении придется уступить несколько районов Азербайджану.
«Несмотря на утверждения, что детали не обсуждаются, мы взрослые люди и прекрасно понимаем, что если нет конкретного предмета для разговора, то говорить не о чем. В последние месяцы этот процесс – встречи, которые длятся часами – показывают, что идут серьезные обсуждения, идет «торг» вокруг конкретного проекта, он на столе переговоров», - утверждает Станислав Тарасов.
«Бросается в глаза, что Алиев был очень радостным, а Пашинян подавленным, поскольку Алиев выигрывает эту партию. В настоящее время они говорят о механизмах доверия. В июне Пашинян и Алиев подпишут соглашение по Карабаху, в котором армянская сторона посредством непрямых компромиссов вынуждена будет уступить несколько районов», - считает С.Тарасов.
За этим, по словам политолога, последует то, что турецкий парламент вернется к армяно-турецким протоколам и ратифицирует их, дипломатические отношения восстановятся, появится пакетный проект урегулирования. «Азербайджан заявляет, что ему необходимо вернуть часть районов, он открыто говорит об этом, но что собирается делать Армения – непонятно, армянская сторона молчит, но если бы армянская сторона не говорила бы с азербайджанской стороной об этом, Алиев никогда не общался бы с Пашиняном таким образом, а угрожал бы войной и говорил бы на языке ультиматумов», - сказал Тарасов.