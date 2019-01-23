Посла Грузии вызвали в МИД Азербайджана

В связи с установлением 20 января Ахалкалакским муниципатитетом Грузии в поселке Бугашен бюста участника военной оккупации территорий Азербайджана и убийств азербайджанцев в Нагорном Карабахе Михаилу Авакяну официальный Баку выразил протест Тбилиси, сообщает Интерфакс-Азербайджан.

«Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе был вызван в МИД Азербайджана, где ему было выражено требование о принятии неотложных мер по устранению данного факта, который не отвечает духу двусторонних стратегических отношений», - сказала агентству глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она отметила, что по данному факту посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов также провел встречу в МИД Грузии и выразил протест Баку.