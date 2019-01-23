Вагит Алекперов обсуждает со странами СНГ переход на нацвалюты

Российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ начала переговоры со странами СНГ о возможном переходе на национальные валюты при расчетах за поставки нефтепродуктов. Об этом сказал глава компании Вагит Алекперов, отметив при этом, что переход будет сложным.

«Сегодня в торговле нефти присутствует много бумажных деривативов, которые страхуются крупными компаниями. Как правило, все это делается в долларах. Это сложный переход, но вот со странами СНГ сегодня можно начать первый этап»,— подчеркнул В.Алекперов.

Алекперов уточнил, что ЛУКОЙЛ уже обсуждает со странами СНГ такую возможность: «Только точечные переговоры по нефтепродуктам».