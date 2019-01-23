Российская таможня открывает свое представительство в Баку

Федеральная таможенная служба России планирует открыть таможенное представительство в Азербайджане, сказал журналистам в ходе пресс-конференции первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов, сообщает ТАСС.

"Мы имеем представительства Федеральной таможенной службы в 20 странах мира и планируем открыть еще в трех", - отметил Давыдов.

Еще два представительства, как сообщили позднее в пресс-службе ФТС, будут открыты в Нидерландах и Узбекистане.