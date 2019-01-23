Власти запретили митинг оппозиции в Баку

Сегодня Исполнительная власть Баку ответила отказом на заявку оппозиционного Национального совета на проведение митинга 26 января, сообщает агентство Turan.

Согласно информации, отказ на проведение митинга мотивирован тем, что после предыдущего митинга Нацсовета 19 января и во время церемонии посещения Аллеи шехидов 20 января имели место нарушения общественного порядка.

После этого начальник Главного управления полиции Баку генерал-майор Миргафар Сеидов обратился к Исполнительной власти столицы с призывом не давать разрешения на проведение уличных акций оппозиции.