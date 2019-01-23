Круглый стол «Поощрение ИКТ и инновационного предпринимательства в образовании» Фото
По инициативе Государственного фонда развития информационных технологий и Азербайджанского государственного педагогического университета, при поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий и Министерства образования сегодня состоялся круглый стол на тему «Поощрение ИКТ и инновационного предпринимательства в образовании».
На мероприятии были обсуждены вопросы обучения по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и роль образования в развитии инновационного предпринимательства.
Выступавшие высказались по вопросам повышения качества учебных планов по информатике в вузах, усовершенствования материально-технической базы учебных заведений в области ИКТ, информатизации сферы образования, популяризации инновационного предпринимательства в образовании и т.д.
Была отмечена работа, проделанная по превращению вузов в центры образования, исследований и инноваций, обеспечению подготовки конкурентоспособных специалистов, в частности, поощрению инженерных и других технологических специальностей, подготовке кадров, владеющих теоретическими и практическими знаниями, созданию инноваций на основе передовых технологий.
Заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде отметил, что проведению совместно с вузами просветительских мероприятий по развитию инновационной предпринимательской деятельности в сфере ИКТ уделяется особое внимание.
По словам замминистра, основная цель бизнес-инкубаторов и центров, созданных в вузах при поддержке Государственного фонда развития информационных технологий министерства, заключается в повышении интереса молодежи к сфере ИКТ и обеспечении массовости в этой области, а также оказании поддержки превращению инновационных идей молодых предпринимателей в бизнес.
Заместитель министра образования Махаббат Велиева подчеркнула, что в последние годы проделана большая работа по информатизации системы образования. По ее словам, в соответствии с распоряжениями главы государства усовершенствована информационно-правовая база образования, разработано мобильное (программное) обеспечение, значительно расширено применение ИКТ в учебных заведениях. Замминистра образования отметила, что по мере развития информационного общества применение ИКТ в образовании становится одним из важных вопросов.
В мероприятии участвовали сотрудники различных вузов, эксперты в сфере ИКТ и образования, а также представители ИКТ-компаний, соответствующих государственных структур.