По инициативе Государственного фонда развития информационных технологий и Азербайджанского государственного педагогического университета, при поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий и Министерства образования сегодня состоялся круглый стол на тему «Поощрение ИКТ и инновационного предпринимательства в образовании».

На мероприятии были обсуждены вопросы обучения по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и роль образования в развитии инновационного предпринимательства.

Выступавшие высказались по вопросам повышения качества учебных планов по информатике в вузах, усовершенствования материально-технической базы учебных заведений в области ИКТ, информатизации сферы образования, популяризации инновационного предпринимательства в образовании и т.д.

Была отмечена работа, проделанная по превращению вузов в центры образования, исследований и инноваций, обеспечению подготовки конкурентоспособных специалистов, в частности, поощрению инженерных и других технологических специальностей, подготовке кадров, владеющих теоретическими и практическими знаниями, созданию инноваций на основе передовых технологий.

Заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде отметил, что проведению совместно с вузами просветительских мероприятий по развитию инновационной предпринимательской деятельности в сфере ИКТ уделяется особое внимание.