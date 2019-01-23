18:42

По инициативе Исполнительной власти Шамахинского района, при совместной организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий и Программы развития ООН Академия робототехники и инженерии Азербайджана провела в Шамахе тренинги «Практическая инженерия и лидерство».

В церемонии презентации, проведенной в Центре художественного образования Шамахи, приняли участие студенты, учащиеся и преподаватели образовательных учреждений района. Выступивший на мероприятии заведующий отделом инновационного развития информационного общества и электронного управления Министерства транспорта, связи и высоких технологий Рашад Азизов отметил, что на сегодняшний день в рамках проекта Robopark в Баку были проведены мероприятия, а в регионах такой кружок впервые организуется в Шамахе. Представитель Программы развития ООН Васиф Мамедов подчеркнул важную роль знаний, приобретенных молодежью в области современных технологий, в их дальнейшей подготовке. В рамках соответствующих тренингов планируется организация занятий в области робототехники, дрон-технологий, сложного метода кодирования, информатики и программирования.

Выступившие на мероприятии с презентацией специалисты Академии робототехники и инженерии подробно проинформировали участников об осуществляемых академией проектах. Было отмечено, что занятия будут организованы для детей в возрасте 8-16 лет. Было сообщено, что четырехмесячный тренинг «Я – пилот» (изучение, сбор и тестирование дронов) позволит учащимся в возрасте 8-12 лет изучить дрон-технологии и поразвлечься. Срок тренингов AREAduino (сложный метод кодирования, работа с платформой Arduino и технологии «Интернета вещей») составляет 6 месяцев. Каждый в возрасте 13-35 лет может принять участие в этих тренингах. Отметим, что тренинги проводятся по возрастным категориям в различных группах. В ходе тренингов для участников будут организованы не только занятия, но и различные интеллектуальные игры и конкурсы для их развития.