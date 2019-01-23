Отложен суд по делу Джахангира Гаджиева

В четверг в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось подготовительное заседание суда по уголовному делу экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, его родственника Исмаила Идаят-заде, экс-депутата Дуньямина Халилова, Джамала Гасанова, Сархана Расулова, Натига Иманова, Самира Гаджиева, Табриза Абдулгамидова и 16 других лиц.

На процессе под председательством судьи Фаига Ганиева было объявлено о подключении нового адвоката для защиты Расулова.

Адвокат попросил у суда время для ознакомления с уголовным делом.

Поэтому заседание суда было отложено на 28 января.