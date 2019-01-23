Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы

Бывший президент Украины Виктор Янукович заочно приговорен к 13 годам лишения свободы по двум из четырех обвинений — в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Соответствующее решение принял суд в Киеве, сообщает УНИАН.

Защита бывшего украинского лидера заявила о намерении подать апелляцию.

Ранее сообщалось, что Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным по делу о госизмене. Государственные обвинители просили для него 15 лет лишения свободы по совокупности обвинений.