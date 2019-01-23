Пакистан испытал баллистическую ракету
Вооруженные силы Пакистана произвели учебно-боевой пуск баллистической ракеты «Наср» класса «земля-земля», сообщает пакистанская межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR), передает РИА Новости.
«Сегодня Пакистан успешно произвел учебно-боевой пуск баллистической ракеты класса «земля-земля» малого радиуса действия «Наср» для повышения боеспособности командования стратегических сил и для перепроверки желаемых технических параметров», - говорится в заявлении службы.
«Наср» - это твердотопливная оперативно-тактическая ракета, которая может запускаться с мобильных пусковых установок и имеет радиус около 180 километров. Ракету отличает особо высокая точность попадания. По информации пакистанских военных, эта система нового поколения специально создавалась для быстрого реагирования на любые угрозы. Первый испытательный пуск "Наср" состоялся в апреле 2011 года.