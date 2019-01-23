Венесуэла на грани гражданской войны: военные поддержали Мадуро

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино поддержал действующего президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters.

Падрино заявил, что Мадуро остается легитимным президентом страны, а оппозиция пытается совершить государственный переворот.

Он добавил, что США и другие государства все это время вели экономическую войну против Каракаса.

23 января в Венесуэле начались массовые акции протеста, приуроченные к 61-й годовщине Январского восстания в Каракасе — свержения генерала Маркоса Переса Хименеса, который установил в стране военную диктатуру. Во время митинга в столице лидер оппозиции и спикер парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и принес присягу. Его полномочия признал президент США Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран.