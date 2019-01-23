Макрон поддержал оппозицию Венесуэлы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выборы в мае 2018 года лидера Венесуэлы Николаса Мадуро были «нелегитимными» и приветствовал «храбрость венесуэльцев, которые требуют свободы», передает AP.

В своем Твиттере Макрон на французском и испанском языках написал, что «приветствует мужество сотен тысяч венесуэльцев, борющихся за свободу».

ЕС призывает к запуску политического процесса в Венесуэле, который приведет к новым выборам после того, как лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом на фоне антиправительственных протестов.