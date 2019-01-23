Болтон: США поддерживают усилия Пашиняна
США поддерживают усилия премьер-министра Никола Пашиняна по обеспечению благополучного будущего Армении. Об этом в своем Twitter написал советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.
«Вчера я позвонил премьер-министру Армении Пашиняну, чтобы поздравить его с переизбранием и приветствовать армянский народ в связи с свободными и справедливыми выборами в декабре. США поддерживают его усилия по обеспечению благополучного будущего Армении», - отметил он.