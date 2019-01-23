Сегодня он откатал короткую программу и занял 14-е место, получив 73,60 балла. Таким образом, Литвинцев оказался среди 24-х спортсменов, которые получили право выступить 26 января с произвольной программой. Всего в турнире одиночников было 37 участников. После короткой программы лидирует россиянин Михаил Коляда (100,49 балла).

Владимиру Литвинцеву в следующем месяце исполнится 18 лет. Уроженца Москвы тренируют Алексей Четверухин и Владимир Котин. Под флагом Азербайджана он выступает с 2018 года. В этом сезоне он занял 1-е место на турнире в Риге и стал 2-м на соревнованиях Ice Star в Минске.

После своего выступления Владимир поделился впечатлениями.

«Мне кажется, что все получилось хорошо, я откатал все достойно, - говорит фигурист сайту news.ru. - Можно и лучше, если честно. У меня были цифры и повыше в карьере. Не ожидал, что сегодня покажу лучший результат в сезоне.

Сегодня выезды все были на «зубцах», а за это ты плюсов огромных же не получаешь. Сейчас такая система, где эти моменты учитываются. Да и поплавнее кататься хотелось, а то получилось местами очень дергано. В музыке еще не успел немножко. Видите, всегда есть над чем еще работать.

У меня улучшалось настроение по мере того, как получалось выполнить тот или иной элемент программы? Конечно. Даже скажу больше - это мешает. Я все прыгнул и не всегда могу себя полностью контролировать, как это бывает на тренировке. Хотел с этим справиться, но не очень это получилось.

73 балла - это хороший задел на произвольную программу. Я смог выполнить все элементы предельно чисто, что и требовалось.