Путин позвонил и поддержал Мадуро

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в условиях обострившегося внутриполитического кризиса в стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что «деструктивное внешнее вмешательство» нарушает основополагающие нормы международного права, и призвал искать решение проблемы «в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога».

Мадуро, в свою очередь, поблагодарил Москву за принципиальную позицию по сложившейся в Венесуэле ситуации.

Также лидеры двух стран подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении сотрудничества в различных сферах.

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