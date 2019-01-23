Путин позвонил и поддержал Мадуро
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в условиях обострившегося внутриполитического кризиса в стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер отметил, что «деструктивное внешнее вмешательство» нарушает основополагающие нормы международного права, и призвал искать решение проблемы «в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога».
Мадуро, в свою очередь, поблагодарил Москву за принципиальную позицию по сложившейся в Венесуэле ситуации.
Также лидеры двух стран подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении сотрудничества в различных сферах.