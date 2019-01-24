США запросили заседание СБ ООН по Венесуэле

Соединенные Штаты официально запросили заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в Венесуэле. Об этом сообщается в твиттере постпредства США при организации.

«Соединенные Штаты официально запросили открытое заседание Совета Безопасности ООН в субботу... для обсуждения продолжающегося кризиса в Венесуэле», — говорится в сообщении.

Ранее посол России в Венесуэле Владимир Заемский заявил, что лидер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо подвергался давлению до того, как принял президентские полномочия.

23 января во время митинга в Каракасе Гуаидо объявил себя временным президентом страны.