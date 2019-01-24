У Путина не нашлось времени для встречи с Пашиняном в Москве

«Насколько знаю, переговоры не планируются, пятница – насыщенный день у президента… Не знаю, будут ли какие-то изменения, но пока какие-то контакты не согласовывались», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что Путин и Пашинян «достаточно часто общаются по телефону и очень часто встречаются».

Российское издание «Независимая газета» опубликовало статью, посвященную визиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву по случаю председательствования республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2019 году. В статье, в частности, отмечается, что отсутствие в программе визита Пашиняна в Москву переговоров с президентом России Владимиром Путиным приобретает тревожный оттенок.

«Российская сторона, по словам осведомленного источника «НГ», все еще не в достаточной степени доверяет новым властям Армении. Некоторые заявления, в частности о попытках наладить военно-торговые отношения с Китаем или Швецией, конечно, не остались незамеченными в Москве. Не могли повысить степень доверия и проверки хозяйствующих субъектов, принадлежащих РФ. Не говоря об уголовных делах против бывших чиновников, в той или иной степени связанных с российскими политическими или бизнес-кругами. Наиболее важное из них – остающийся в заключении второй президент Роберт Кочарян, кому молва приписывает личную дружбу с Путиным», — пишет «Независимая газета».

В статье говорится также о неоднозначной реакции армянского общества по поводу неформальных встреч Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и возможными «развязками» карабахского конфликта в ближайшем будущем.

Издание отмечает также, что на фоне последних событий «дефицит» времени Владимира Путина по пятницам станет причиной удвоенной критики в адрес армянского премьера со стороны его оппонентов на родине.

Любопытно, что автором статьи «Независимой газеты» является журналист армянского происхождения Юрий Симонян.