Telegram-канал Mash опубликовал видео массовой драки с участием армян и дагестанцев в городе Чехов. По данным Mash, который ссылается на свои источники, Чехов «держат» две группировки - армяне и дагестанцы.

«Чеховское королевство последние несколько лет было поделено на удельные княжества. В одном правила армянская диаспора, в другом решали вопросы сюзерены Дагестана. Кланы сражались за влияние, принцесс и денежные потоки. Недавно армянские лорды решили, что дело спасет маленькая победоносная война. Они созвали знамена и пошли к дагестанским друзьям в кафе “Рай”. Трапеза ожидаемо закончилась дракой, стрельбой и поножовщиной, всех задержала городская гвардия. Победили ли силы добра? Нет — вещдоки по делу пропали. Одновременно местная полиция получила красивые денежные подарки от армянских бородачей», — пишет Mash.

Подчиненный Большакова, начальник отдела по борьбе с ОПГ по фамилии Мазепа якобы взял 100 тысяч рублей за то, чтобы вывести из-под уголовного преследования некоего Карена Петросяна, а главный инспектор по административному законодательству ОМВД по фамилии Кузнецов будто бы получил 200 тысяч от другого гражданина Армении. Ведется следствие.