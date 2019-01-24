США хотят отрезать Мадуро от нефтяных доходов

США стремятся к тому, чтобы доходы от венесуэльской нефти перешли лидеру оппозиции Хуана Гуаидо, который накануне объявил себя временным президентом, сообщает Reuters.

Это заявление сигнализирует о том, что Вашингтон готов выйти за пределы традиционных дипломатических мер и будет стремиться лишить правительство Николаса Мадуро доходов, поскольку его администрация уже борется с неоплаченными счетами, а кредиторы требуют оплаты.

«Сегодня мы сосредоточены на том, чтобы отрезать нелегитимный режим Мадуро от источников его доходов», - заявил журналистам в Белом доме советник по национальной безопасности Джон Болтон.

«Мы считаем, что в соответствии с нашим признанием Хуана Гуаидо в качестве временного конституционного президента Венесуэлы эти доходы должны идти законному правительству».

Он добавил, что процесс «очень сложный», и чиновники все еще изучают, как это будет работать.