Forbes «короновал» Года Нисанова и Зараха Илиева

Российский Forbes составил рейтинг «Короли недвижимости — 2019», включив в него владельцев бизнеса, получивших в 2018 году максимальные доходы от операций с коммерческой недвижимостью. Доходы от других видов деятельности не учитывались. Рейтинг был опубликован на сайте издания в четверг, 24 января.

Первое место рейтинга заняли предприниматели Захар Илиев и Год Нисанов, владельцы компании «Киевская площадь». По оценке издания, доход бизнесменов от операций с коммерческой недвижимостью в 2018 году составил 1,565 миллиарда долларов.

Вторая позиция досталась компании Stichting INGKA Foundation, основанной Ингваром Кампрадом и владеющей, в частности, ТРЦ «Мега Белая Дача» и «Мега Химки». В 2018-м компания заработала на недвижимости 865 миллионов долларов.

Третье место занял Самвел Карапетян (ГК «Ташир»), его прибыль от коммерческих объектов достигла 670 миллионов долларов.