Трамп поставил ультиматум по шатдауну

Президент США Дональд Трамп рассмотрит бюджетный закон, который прекратит шатдаун, только в том случае, если в нем будут выделены деньги на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Сандерс отметила, что в бюджетном законе должен быть гарантирован «большой авансовый платеж» на постройку стены.

Также пресс-секретарь Белого дома добавила, что в настоящее время сенаторы пытаются прийти к соглашению по бюджету, чтобы прекратить шатдаун. По ее словам, возобновить финансирование бюджетных организаций в США планируется в трехнедельный срок.