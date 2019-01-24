США отзывают из Венесуэлы дипломатов

США приняли решение отозвать часть своих дипломатов из посольства и консульств в Венесуэле. В документе Госдепа отмечается, что такое решение принято по соображениям безопасности, пишет Дойче велле.

В Вашингтоне отмечают, что американская дипмиссия продолжит работать в стране, однако в Венесуэле останутся только те дипломаты, которые отвечают за особо важную деятельность.

В документе Госдепа содержится призыв к американским гражданам, живущим в Венесуэле, подумать о выезде из страны. Отмечается, что в сложившихся условиях предоставление им консульской помощи будет затруднено.

Накануне Мадуро объявил, что Венесуэла закроет свое посольство и все консульства в Соединенных Штатах. Венесуэльский президент также заявил, что согласен с призывом Мексики и Уругвая к диалогу между правительством Венесуэлы и оппозицией для разрешения политического кризиса.