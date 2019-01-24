Фирдовси Умудов: «Оппозиция пошла в атаку на спортсменов»

Натик Гусейнзаде 10:12

Вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Фирдовси Умудов рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в период работы главным тренером сборной по вольной борьбе, упомянул тех, кто пытается вставлять палки в колеса ему и азербайджанским спортсменам.

Напомним, что в декабре прошлого года Ф.Умудов покинул пост главного тренера сборной Азербайджана по вольной борьбе, сосредоточившись на должности вице-президента. Оглядываясь на длительный период своей тренерской карьеры в сборной, Умудов вспоминает самые удачные ее фрагменты. «Я начал свою тренерскую деятельность в 2005 году, - говорит опытный специалист. - Сначала работал главным тренером юношеской сборной Азербайджана, а с 2008 года тренировал основную национальную команду. За эти годы мы добились больших успехов на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. Это не только мой успех, но и заслуга нашего тренерского штаба. Эти результаты достигнуты благодаря тем условиям, которые были созданы для спортсменов президентом страны Ильхамом Алиевым, а также совместной работе спортсменов, тренеров, Федерации борьбы Азербайджана, Министерства молодежи и спорта и Национального олимпийского комитета. За эти годы меня признавали лучшим тренером мира и трижды - лучшим тренером Азербайджана. Моим первым успехом стал чемпионат Европы среди юношей 2007 года в Польше, где мы завоевали четыре медали. Путь от юношеских побед до взрослых мы прошли с такими борцами, как Гаджи Алиев, Джабраил Гасанов, Тогрул Аскеров. И сегодня я, хоть и занимаю пост вице-президента, не приостановил тренерскую работу. У меня есть свои ученики, в том числе и в сборной.

Взрослую сборную я стал тренировать после Олимпиады-2008 в Пекине. Нельзя забыть победу на Кубке мира-2009, когда в финале мы победили хозяев ковра - сборную Ирана. Ну и, конечно, Олимпиада 2012 года в Лондоне… После Пекина-2008, где борцы завоевали лишь одну бронзу, в Лондоне нам удалось выиграть семь медалей, в том числе две золотые, которые на счету Тогрула Аскерова и Шарифа Шарифова. Помимо этого, в память врезалась победа Али Исаева в финале чемпионата Европы 2009 года в Вильнюсе. Это было 31 марта, в День геноцида азербайджанцев. Исаев победил в финале армянина и поставил точку в нашем успешном выступлении на том соревновании. Да, мы стараемся не смешивать спорт и политику. Но все же на схватки с армянскими борцами настрой бывает особый. Конечно, можно как выиграть, так и проиграть, однако мотивация совсем иная». Будучи тренером сборной, Фирдовси Умудов всегда уделял особое внимание дисциплине в команде. «Это основа основ. Без соблюдения дисциплины ожидать высокого результата не имеет смысла. И мы бы не смогли на равных бороться с такими сборными, как Россия, Турция, Иран и США». Говоря о работе на посту вице-президента, Умудов подчеркивает, что, несмотря на сложные времена в Федерации, команда продолжала добиваться высоких результатов. «В январе 2018 года я, помимо поста главного тренера, стал также первым вице-президентом Федерации. Невзирая на трудности, нужно было быть локомотивом, вести команду за собой. На фоне имевшихся проблем сборная по вольной борьбе смогла завоевать пять медалей на Евро-2017. А на чемпионате мира того года Гаджи Алиев стал 3-х кратным чемпионом мира. Но были и силы, которые пытались бросить тень на эти успехи. Они создавали искусственный ажиотаж, хотели устроить команде проблемы. Кто-то был заинтересован в этом. И почему-то постоянно склоняли мое имя.

Я чувствовал, что совмещать два поста очень сложно, хотя результаты работы были успешными. Тем не менее, мы обсудили этот вопрос с исполняющим обязанности президента Федерации Намиком Алиевым, и пришли к общему мнению, что в данный момент целесообразнее будет, если я продолжу работу на посту вице-президента по вольной борьбе. Здесь очень много работы, в том числе и в регионах. Необходимо усилить там контроль, проводить семинары и мастер-классы, работать над усовершенствованием тренеров. Сейчас, занимая только пост вице-президента, я могу смотреть незамыленным взглядом со стороны и указывать главному тренеру на его ошибки. Раньше, как вы понимаете, это было невозможно. Нужно быть либо главным тренером, либо вице-президентом. Просто обстоятельства сложились таким образом, что я был вынужден работать на двух должностях и пытался решить те вопросы, которые от меня не зависели. Спасибо министру молодежи и спорта Азаду Рагимову за поддержку в тот период. Несмотря на определенные сложности, в прошлом году мы показали исторический результат, завоевав целых 18 медалей на чемпионате Европы в Каспийске, а также заняли 2-е место на Кубке мира в США. После вступления на должность и.о. президента Федерации Намика Алиева, с которым мы с 2007 года вместе добиваемся успехов, наши многие проблемы были решены. Добавлю, что он пользуется большим авторитетом и во Всемирном объединении борьбы (UWW), являясь членом Бюро. Приятно, что азербайджанец имеет веское слово в международной организации». На чемпионате мира 2018 года в Будапеште азербайджанские вольники завоевали лишь одну медаль, и ходили разговоры о том, что именно из-за неудачного выступления в столице Венгрии Фирдовси Умудов впоследствии покинул пост главного тренера. «Если бы это было так на самом деле, то вместе со мной ушли бы и мои помощники – Ариф Абдуллаев, Зелимхан Гусейнов и Садруддин Айгубов. Ведь с главным тренером уходит и весь тренерский штаб. Но они остались…

Что касается выступления на чемпионате мира, то в некоторых весовых категориях мы дали шанс молодым борцам. Были у нас и травмированные. Никто не застрахован от травм. Просто опять-таки некоторые пытались устроить переполох на пустом месте. Это оппозиционные силы. Это те самые люди, которые бросаются клеветническими обвинениями в адрес нашей страны. Сидят за границей и занимаются словоблудием. Проблемы, конечно, бывают. Но как можно не замечать таких успехов Азербайджана, нашего спорта и, в частности, борьбы? Своим поведением они демонстрируют свой низкий уровень, свое воспитание и образование, а точнее, их отсутствие. Оппозиция даже пошла в атаку на спортсменов, выбрала их в качестве мишени. Хотя именно спортсмены своими победами демонстрируют верность и любовь к Родине. Так и хочется спросить у этих людей: что вы сделали для Азербайджана? Добились ли каких-то побед? Звучал ли в вашу честь гимн страны? Они просто пытаются представить наше государство в дурном свете. Я как человек, всегда старающийся достойно представлять Азербайджан, не переношу этого».