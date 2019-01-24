Лидер оппозиции пообещал амнистию для Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о возможной амнистии для действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, если он добровольно откажется от власти. Соответствующее заявление Гуайдо сделал в интервью для телеканала Univision.

"Подобные вещи происходят в переходные периоды. Мы не можем ничего исключать, - сказал он. - Амнистия будет гарантирована всем, кто готов встать на сторону закона, чтобы восстановить конституционный порядок".

23 января Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Действующий глава государства Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Временным президентом республики Гуайдо уже признали страны Группы Лимы за исключением Мексики, а также Албания, Грузия, США и Организация американских государств. Ряд стран ЕС выступил в поддержку парламента Венесуэлы и выразил надежду на проведение выборов для урегулирования кризиса. В поддержку Мадуро высказались Россия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Турция. Белоруссия и Китай призвали решить все противоречия мирным путем и выступили против вмешательства извне, генсек ООН призвал к диалогу для разрешения кризиса.