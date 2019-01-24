«Азерэнержи» о работах по восстановлению энергосистемы Азербайджана

В рамках программы реабилитации энергосистемы Азербайджана тепловая электростанция (ТЭС) «Азербайджан», которая является самой большой ТЭС на Южном Кавказе, в течение трех лет будет полностью восстановлена, сообщили haqqin.az в ОАО «Азерэнержи».

В компании отметили, что с третьего октября по 26 декабря 2018 года на энергоблоке № 6 ТЭС «Азербайджан» были проведены комплексные работы по реконструкции.

«Будут восстановлены турбины, генераторы, системы релейной защиты, цеха, подстанции, воздушные линии, противоаварийная автоматика, будет установлена противопожарная система, будут построены административное здание и центр управления», - сказали в компании.

Как отметили в ОАО, также будут построены новый мост и дорога через «Верхне-Карабахский» канал, будут восстановлены системы подземного водоснабжения и выполнены другие масштабные работы.

Как отметили в «Азерэнержи», в рамках программы за последние три месяца было восстановлено 230 мегаватт электроэнергии в результате мер, предпринятых на электростанциях «Джануб», «Шимал» и «Бакы».

«В это же время были проведены ремонтно-восстановительные работы на электролизных установках для производства водорода. Энергоблок №6 и новые элементы автотрансформатора №2 первой цепи открытого распределительного устройства были заменены новыми и введены в эксплуатацию», - добавили в компании.

Далее в компании отметили, что в то же время, в результате ремонтных работ на электростанции «Шимал-1» было восстановлено 20 мегаватт электроэнергии.