«Азерэнержи» о работах по восстановлению энергосистемы Азербайджана
В рамках программы реабилитации энергосистемы Азербайджана тепловая электростанция (ТЭС) «Азербайджан», которая является самой большой ТЭС на Южном Кавказе, в течение трех лет будет полностью восстановлена, сообщили haqqin.az в ОАО «Азерэнержи».
В компании отметили, что с третьего октября по 26 декабря 2018 года на энергоблоке № 6 ТЭС «Азербайджан» были проведены комплексные работы по реконструкции.
«Будут восстановлены турбины, генераторы, системы релейной защиты, цеха, подстанции, воздушные линии, противоаварийная автоматика, будет установлена противопожарная система, будут построены административное здание и центр управления», - сказали в компании.
Как отметили в ОАО, также будут построены новый мост и дорога через «Верхне-Карабахский» канал, будут восстановлены системы подземного водоснабжения и выполнены другие масштабные работы.
Как отметили в «Азерэнержи», в рамках программы за последние три месяца было восстановлено 230 мегаватт электроэнергии в результате мер, предпринятых на электростанциях «Джануб», «Шимал» и «Бакы».
«В это же время были проведены ремонтно-восстановительные работы на электролизных установках для производства водорода. Энергоблок №6 и новые элементы автотрансформатора №2 первой цепи открытого распределительного устройства были заменены новыми и введены в эксплуатацию», - добавили в компании.
Далее в компании отметили, что в то же время, в результате ремонтных работ на электростанции «Шимал-1» было восстановлено 20 мегаватт электроэнергии.
Строительство электростанции «Шимал-2» в последние месяцы ускорилось и близится к завершению.
«В ближайшие месяцы электростанция «Шимал-2» будет введена в эксплуатацию и таким образом, 50 процентов потребностей Баку и Апшеронского полуострова будет обеспечиваться за счет электростанций "Шимал-1" и "Шимал-2», - подчеркнули в компании.
Как отметили в «Азерэнержи», с целью закупки необходимых запчастей для увеличения мощности генерации и обеспечения стабильной работы на модульных электростанциях «Бакы», «Астара», «Шеки», «Хачмаз», «Шахдаг» и «Сангачал» были подписаны контракты с финской компанией Wartsila.
«Завершается строительство гидроэлектростанций «Астара-1», «Огуз-1», «Огуз-2» и «Огуз-3». В то же время началась реконструкция на подстанциях «Низами», «Хырдалан», «Мушфиг», «Говсан», «Забрат», «Ахмедлы», «Дубенди», «Маштага» и «Абшерон», - сказали в компании.
В ОАО сказали, что реабилитационные работы также включают высоковольтные воздушные линии электропередачи.
«Особо следует отметить, что ведется строительство линии электропередачи для увеличения технических возможностей обмена энергией между Азербайджаном и Ираном, а также продолжается реконструкция линии «Гардабани» для повышения надежности обмена электроэнергией с Грузией», - сказали в «Азерэнержи».
Наряду со всем этим, добавили в компании, проводится модернизация системы автоматизации противоаварийной защиты на основе современных микропроцессорных технологий. Новая система на начальном этапе будет охватывать 30 электростанций и 150 подстанций.
Напомним, что на балансе «Азерэнержи» имеется свыше 30 электростанций. Совокупная мощность генерации электроэнергии этих станций превышает шесть тысяч мегаватт, что позволяет ежегодно вырабатывать около 24 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.