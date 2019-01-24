США допустили военное вмешательство в Венесуэлу

США примут все необходимые меры для безопасности находящихся в Венесуэле американских граждан, сказал американский госсекретарь Майк Помпео, передает «Интерфакс».

Такое заявление Помпео сделал в ответ на вопрос журналиста, обратится ли он к президенту с просьбой об отправке войск в Венесуэлу, если находящимся там дипломатам будет что-либо угрожать.

«Мы в полном объеме представляем ситуацию на местах и готовы сделать все возможное для обеспечения безопасности наших людей», — подчеркнул глава Госдепа.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну до воскресенья. Помпео, в свою очередь, назвал это требование незаконным и заявил, что США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через провозгласившего себя временным президентом лидера оппозиции Хуана Гуаидо.