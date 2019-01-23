Азербайджанская компания вошла в десятку лучших стартапов мира

"Десять успешных стартапов выбрано из более чем 800 поступивших со всего мира анкет, одним из них стал наш проект Buglance. Быть избранным в Techstars – сам по себе успех, мы единственная команда из Азербайджана, которая сделала это", - сказал руководитель проекта Buglance, оцениваемого в миллионы долларов, Тогрул Самедов.

Т.Самедов также рассказал об акселераторе Techstars и будущих перспективах развития проекта: "Techstars входит в первую тройку акселераторов в мире. До сегодняшнего дня они вложились в более чем 1 500 стартапов. На каждый из этих стартапов пришлось в среднем 4 млн долларов, общая сумма составила 6,4 млрд долларов. Мы создали Buglance 2 года назад и до сих пор получили около 435 тыс. долларов инвестиций.

Интенсивная менторская программа длительностью в три месяца проводится для каждой стартап-компании, входящей в Techstars, с целью перевести ее на следующий этап. По окончании программы, в день Demo, для вложения инвестиций приглашаются инвесторы со всего мира, в частности, из США. Успешные стартапы по итогам программы набирают больше инвестиций".